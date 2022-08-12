Число туристов из России в Грузию выросло почти в шесть раз

В январе-июле 2022 года Грузию посетили 403,9 тысячи граждан России, что на 486,1% больше, чем за первые семь месяцев 2021 года и на 52,5% меньше, чем в 2019-м, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.

По данным ведомства, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Грузия за семь месяцев с начала года приняла 2,3 миллиона международных визитеров – на 52,8% меньше, чем до пандемии в 2019 году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Из общего числа визитов, 1,7 миллиона были туристическими, что на 162% больше, чем в январе-июле 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 61,9%.

По данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в июле 2022 года страну посетили 156,7 тысячи граждан России, что на 525,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года и на 1,5% меньше, чем в 2019.

Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-июле они въезжали в Грузию 147,2 тысячи раз. Это больше на 136%, чем за тот же период 2021 года.