Шесть английских городов и Глазго попали в короткий список претендентов на проведение конкурса "Евровидение", который по решению Европейского вещательного союза (ЕВС) в 2023 году состоится в Великобритании. Об этом объявила вещательная корпорация Би-би-си, которой предстоит выбрать город-победитель вместе с ЕВС.

"Поздравляем Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Разнообразие заявок, поступавших из всех уголков Соединенного Королевства, было поразительным, - заявила представительница корпорации Кейт Филлипс. - Мы стремимся сделать предстоящий конкурс поистине уникальным и способным как воздать должное прекрасной стране Украине, так и достойно представить музыкальные и творческие таланты Великобритании во всем их разнообразии",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Желание принять конкурс выразили 20 британских городов, из которых были отобраны семь, имеющих наибольший опыт в организации мероприятий такого масштаба. Теперь им предстоит подготовить более подробные заявки, которые будут рассмотрены корпорацией. Победителем станет город, набравший максимальное число баллов по ряду показателей, которые будет оценивать Би-би-си. Ожидается, что место проведения конкурса станет известно осенью.

На 66-м конкурсе "Евровидение", проходившем в Турине, победу одержала украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Второе место досталось Великобритании, а третье - Испании. По традиции "Евровидение" проводится в стране, которая одержала победу в предыдущем конкурсе. Украина заявила о готовности принять "Евровидение" в 2023 году, однако ЕВС сообщил, что конкурс не получится провести на Украине из-за сложностей в обеспечении безопасности участников.

В связи с этим ЕВС начал переговоры с Би-би-си об организации конкурса в Соединенном Королевстве и получил согласие. Великобритания организовывала "Евровидение" восемь раз - больше, чем любая другая страна. Последний раз конкурс песни прошел в королевстве в 1998 году.