Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август 2022

Во Франции выступили за сохранение канала для диалога с Россией

Во Франции выступили за сохранение канала для диалога с Россией

Франция выступает за сохранение возможности для диалога с Россией, который будет необходим, когда наступит время для переговоров. Об этом сообщила в пятницу в эфире радиостанции "Франс энфо" официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Канал для диалога с Россией необходимо сохранять для момента, когда наступит время переговоров, - сказала Лежандр. - Сейчас не фаза переговоров, сейчас фаза боевых действий, но наступит момент, когда фаза переговоров станет необходимой".


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