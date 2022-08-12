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Существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано: Министерство обороны Арцаха

Существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано: Министерство обороны Арцаха

В ночь с 11 на 12 августа и по положению на 09:00 12 августа оперативная ситуация на линии соприкосновения, несмотря на сохраняющуюся напряженность, была относительно стабильной.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Арцах, отметив, что существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано.

Вместе с российским миротворческим контингентом продолжают предприниматься шаги по дальнейшей стабилизации ситуации.
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