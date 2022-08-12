Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август 2022

Вьетнам призвал США и Китай не нагнетать напряженность в Тайваньском проливе

Вьетнам призвал США и Китай не нагнетать напряженность в Тайваньском проливе

Вьетнам призывает стороны проявлять сдержанность и не нагнетать напряженность в Тайваньском проливе. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД Ле Тхи Тху Ханг, сообщило в пятницу Вьетнамское информационное агентство,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подтвердила последовательную позицию Ханоя по тайваньскому вопросу, которая, по ее словам, четко отражена в совместных документах, подписанных во время взаимных визитов на высоком уровне вьетнамских и китайских лидеров. "Неуклонно следуя принципу "одного Китая", Вьетнам надеется на то, что заинтересованные стороны будут проявлять сдержанность, не нагнетать напряженность в Тайваньском проливе, активно способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире", - сказала Ле Тхи Тху Ханг.

По ее словам, и США, и Китай являются важными партнерами Вьетнама. Отношения Вашингтона и Пекина влияют на мир, стабильность и процветание в глобальном масштабе. "Вьетнам желает, чтобы две страны поддерживали здоровые и стабильные отношения и разрешали все разногласия посредством диалога, основанного на международном праве. Со своей стороны Вьетнам будет продолжать продвигать отношения с обеими странами, основанные на принципах независимости, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества на благо людей, ради мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире", - подчеркнула представитель МИД. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]