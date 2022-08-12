Европейские индексы - 11-08-22
МОСКВА, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.05% и составил 13694.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.33% и составил 6544.67 пункта, британский FTSE снизился на 0.55% и составил 7465.91 пункта, а российский RTSI снизился на 1.08% и составил 1106.29 пункта.
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