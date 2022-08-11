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Турция должна знать, что играет с огнем. Бывший посол Ирана в РА

Турция должна знать, что играет с огнем. Бывший посол Ирана в РА

Переброска Турцией террористов из Сирии в Азербайджан и их присутствие у границ Ирана неприемлемы.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter заявил иранский дипломат, бывший посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади, опубликовав также видео об этом. 

«После Греции, Кипра, Армении, Сирии и Ирака Турция и сейчас планирует злонамеренные действия у границ Ирана. Турция должна знать, что играет с огнем", - написал Казем Саджади.


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