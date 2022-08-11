США выступают за создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
В США поддержали инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента.
Ранее российские СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины нанесли не менее трех ударов по объектам Запорожской АЭС, в частности, по хранилищам радиоактивных изотопов.
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