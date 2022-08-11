Патрульные провели усиленную службу в столице: выявлено 375 нарушений

Полицейские ереванского полка патрульной службы вечером 10 августа провела усиленную службу в столице, выявив 375 нарушений правил дорожного движения.

«Состав прошел инструктаж перед стартом. Заместитель начальника патрульной службы Армен Матевосян и командир Ереванского полка Андраник Исаханян представили штабу цели усиленной службы.

Патрульные выявили 375 нарушений ПДД, в том числе: 30 человек - в состоянии алкогольного опьянения и 18 человек - без водительских прав. 21 автомобиль эксплуатировался без договора страхования, 8 - с лобовым стеклом, оклеенным пленкой, 4 автомобиля стояли на тротуаре", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, патрульные также обращали внимание на случаи перехода улицы на несанкционированных участках. За это нарушение было оштрафовано 8 человек. Отмечается, что в ходе усиленной службы патрули задержали семь человек по различным подозрениям и доставили их в отделы.