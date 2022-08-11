По подозрению в похищении отца Хачатура Кокобеляна задержаны двое жителей Иджевана

По подозрению в похищении отца Хачатура Кокобеляна - председателя партии "Свободные демократы", 83-летнего жителя Тавушской области Гриши Кокобеляна, задержаны двое жителей Иджевана.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ полиции Армении, благодаря мероприятиям, осуществленным сотрудниками Главного управления уголовной полиции, выяснилось, что Гриша Кокобелян, считающийся пропавшим без вести 27 июля, на самом деле был похищен.

Отмечается, что неизвестный связался с родственниками Гриши Кокобеляна и потребовал деньги в обмен на его возвращение целым и невредимым. Гриша Кокобелян был освобожден 2 августа после получения определенной суммы денег.

«В результате масштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных начальником криминальной полиции Тавушского райотдела и сотрудниками Иджеванского РОВД, было установлено, что преступление организовали и совершили жители Иджевана — 37-летний Сурен М. и 25-летний Армен К. Они были обнаружены сотрудниками милиции 11 августа, задержаны и доставлены в орган предварительного следствия. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются. К подробностям обратимся в ближайшее время», — сообщает полиция.

Ранее председатель партии «Свободные демократы» Хачатур Кокобелян сообщил на своей странице в Facebook, что по делу о похищении его отца арестованы член Верховного Совета АРФД, бывший депутат Национального собрания Сурен Манукян и еще двое. По словам Кокобеляна, за рубежом по тому же делу задержаны еще двое.

Утром 27 июля в Иджеванское отделение полиции поступило сообщение о том, что исчез 83-летний житель Тавушской области Гриша Кокобеляна. Сотрудники ряда подразделений полиции предприняли меры по его розыску.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.