Завершившие службу в N-ской воинской части попрощались с сослуживцами торжественным мероприятием

10 августа в воинской части N было организовано торжественное мероприятие по поводу демобилизации военнослужащих, завершивших обязательную срочную воинскую службу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, командный состав воинской части поблагодарил военнослужащих за служение Родине с честью и преданностью, пожелал успехов в гражданской жизни и вручил поощрительные награды.

По окончании церемонии демобилизованные военнослужащие торжественным шествием прошли по площади воинской части.