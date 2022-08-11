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В N-ом в/соединении подытожили работу по морально-психологическому обеспечению личного состава в I полугодии

В N-ом в/соединении подытожили работу по морально-психологическому обеспечению личного состава в I полугодии

11 августа в войсковом соединении N был проведен сбор-совещание по морально-психологическому обеспечению с участием заместителей командиров воинских частей, офицеров-психологов, полковников и сотрудников военной полиции. 

Как передает Арменпресс, участникам собрания были представлены работы по укреплению воинской дисциплины и морально-психологическому обеспечению личного состава в первом полугодии 2022 учебного года, были выдвинуты соответствующие задачи по организации дальнейших мероприятий.


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