Азиатские индексы выросли - 11-08-22

ТОКИО, 11 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 27819.33 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1933.65 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.60% и составил 3281.67 пункта, а HANG SENG вырос на 2.40% и составил 20082.43 пункта.