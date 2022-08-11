El Pais: налоговая инициатива Байдена грозит новой торговой битвой между США и ЕС

Инициатива о налоговом стимулировании, продвигаемая президентом США Джо Байденом, может перерасти в новую торговую битву между Вашингтоном и Брюсселем. Об этом сообщила в четверг испанская газета El Pais.

По ее информации, предложение уже было одобрено Сенатом Конгресса США, однако еще ожидает утверждения со стороны Палаты представителей. Как полагает ЕС, в нынешней редакции инициатива "является явно дискриминационной" по отношению к электромобилям, которые производятся в сообществе, сообщил изданию представитель Еврокомиссии (ЕК). В результате ЕК в письменной и устной формах потребовала от американской стороны убрать из текста эти "дискриминационные пункты", чтобы "гарантировать соответствие нормам Всемирной торговой организации".

Как пишет газета, никто не ожидал, что один лишь приход в Белый дом Байдена решит все торговые конфликты между Брюсселем и Вашингтоном. Однако с нынешней администрацией США отношения по обе стороны Атлантики улучшились и ряд разногласий начал урегулироваться,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По версии El Pais, воспользовавшись пакетом инициатив, которые направлены на снижение инфляции, американские власти включили меры по стимулированию производства электромобилей в США. "ЕС согласен с тем, что налоговые кредиты могут служить важным стимулом для продвижения спроса на электромобили, - считают представители сообщества".

Однако Брюссель беспокоит, что для получения доступа к налоговым льготам существуют требования, которые играют не в пользу электромобилей и компонентов, произведенных в ЕС. Один из запросов Вашингтона состоит в том, чтобы полезные ископаемые, используемые для создания автомобиля и его частей, были добыты в США, были переработаны там или поступили из стран, с которыми у них есть соглашение о свободной торговле. Другое условие, которое Брюссель также считает дискриминационным, предусматривает, что налоговые льготы, которые в 2028 году достигнут 100%, будут распространяться на аккумуляторы и транспортные средства, собранные в стране.

Как полагают в ЕС, американская инициатива "благоприятствует некоторым странам, богатым минеральными ресурсами, производству аккумуляторов и сборке автомобилей в Северной Америке в ущерб продукции ЕС, экспортируемой в США".