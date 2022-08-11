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Гюмрийская спортсменка на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Польше завоевала 3 золотые медали

Гюмрийская спортсменка на юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Польше завоевала 3 золотые медали

На проходящем в Польше юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в составе сборной Армении 11 августа отлично выступила воспитанница Гюмрийской спортивной школы  высшего мастерства областной администрации Ширака Александра Григорян (личный тренер - Кристине Петросян).

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила администрация Ширакской области.

В сообщении отмечается, что наша спортсменка в женских соревнованиях по тяжелой атлетике до 49 кг на чемпионате Европы завоевала сразу 3 золотые медали: в упражнении рывок - 73 кг, в упражнении толчок - 94 кг и в двоеборье - 167 кг.
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