Шольц заявил, что Германия продолжит оказывать военную поддержку Украине

Германия продолжит в будущем оказывать военную поддержку Украине, уже поставила много эффективных вооружений "с очень большим радиусом действия". Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы делаем это [поддерживаем Украину], как вы знаете, в значительной мере покончив со многими прежними практиками, когда мы поставляем оружие - очень-очень много, с очень большим радиусом действия, очень эффективные. И мы будем продолжать это делать в ближайшее время", - сказал Шольц, заявив, что Германия продолжит оказывать Киеву и финансовую помощь.

Канцлер назвал события на Украине "серьезнейшим вызовом" для Германии, назвав начало специальной военной операции России "изменением действительности". По его мнению, настало "новое время", когда нужно поддерживать Украину и побеспокоиться о безопасности собственно ФРГ. Он напомнил, что в этой связи был создан фонд размером €100 млрд для усиления бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). "То, что мы быстро приняли решение по этому, является хорошим знаком для [правящей в ФРГ] коалиции", - считает глава правительства ФРГ.

Шольц впервые дает большую пресс-конференцию для аккредитованных в Берлине журналистов как канцлер ФРГ.