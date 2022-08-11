Сейм Латвии призвал страны ЕС прекратить выдачу виз россиянам и белорусам

Парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба сейма.

"В заявлении сейм призывает страны Евросоюза немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Также сейм в этом заявлении объявил Россию "страной, поддерживающей терроризм".

В ЕС сейчас идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

Главы правительств Эстонии и Финляндии во вторник высказались за то, чтобы Европа прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ. Сейчас россияне могут свободно посещать большинство стран шенгенской зоны по визам, выданным, например, Финляндией. Из-за санкций ЕС, принятых в связи с военными действиями на Украине, граждане РФ не могут добраться самолетами напрямую до многих стран ЕС, но некоторые из них зачастую отправляются на поезде или автобусе в Финляндию или Эстонию, откуда затем вылетают во все концы Европы.