Украинские беженцы усугубили кризис образовательной системы в Германии

Острая нехватка учителей в Германии усилилась из-за интенсивного потока украинских беженцев, как передает Арменпресс, об этом пишет газета Die Welt.

Как отмечет СМИ, немецкая система школьного образования страдает как от кадрового "голода", так и от организационной неустроенности.

"Школьное обучение украинских детей обычно зависит от местных условий. Много импровизаций, нет конкретных процедурных указаний со стороны земель. Школьная администрация пытается устроить детей в существующие приветственные классы, но в других случаях все зависит от возможностей соответствующей школы ", — утверждает автор статьи.

Аня Бенсингер-Штольце, член Союза образования и науки, заявила журналистам, что кадровый кризис повлиял на возможности интегрировать беженцев в немецкую среду, где сложно избежать неравенства. "Нехватка учителей в школах серьезна и больше всего сказывается на тех, кто нуждается в особой поддержке. Успех в школе в Германии по-прежнему зависит от социального происхождения", — подчеркнула она.