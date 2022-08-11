Пропускаемость грузовых автомобилей через Верхний Ларс увеличилась на 10%, но проблема не решена: министр экономики

В июле 2022 года пропускаемость армянских грузовых автомобилей за счет открытия второго пути таможенного оформления на КПП «Верхний Ларс» по сравнению с июнем увеличилась на 10 %, но проблема очередей пока не решена. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил министр экономики РА Ваан Керобян, заверив, что проблем с перевозкой скоропортящихся продуктов нет, грузовики, перевозящие такие товары, проезжают без очереди.

«Мы продолжаем работу с российскими партнерами по увеличению пропускной способности Верхнего Ларса по различным направлениям, как с точки зрения процессов, так и с точки зрения инфраструктуры», - сказал Керобян.

На вопрос: что делает Армения в этом направлении, министр экономики ответил, что о проблеме нужно много говорить.

«Мы просто должны много говорить и рассказывать нашим друзьям, как это важно для нас», - сказал он, отметив, что армянские компании платят деньги за транзит, а это приносит доходы.