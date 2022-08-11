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Несколько землетрясений магнитудой более 5,0 произошли на севере Японии

Несколько землетрясений магнитудой более 5,0 произошли на севере Японии

Несколько землетрясений магнитудой от 5,1 до 5,4 произошли в ночь со среды на четверг на севере Японии, угроза цунами не объявлялась. Как передает Арменпресс, об этом сообщило национальное метеорологическое управление.

Эпицентр подземных толчков находился в районе поселка Накагава, очаг залегал на глубине от 4 до 10 км. После этого в том же месте было зафиксировано более пяти афтершоков магнитудой менее 4.

Информации о пострадавших не поступало. По данным телеканала NHK, одна из дорог, проходящих через поселок, перекрыта из-за частичного обрушения. 


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