В акватории Каспийского моря прошел парад Военно-морских сил Туркмении

Парад с участием различных типов кораблей, боевых катеров и лодок Военно-морских сил, Государственной пограничной службы, министерств внутренних дел и национальной безопасности Туркмении прошел в акватории Каспийского моря. Принял парад президент Туркменистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами страны Сердар Бердымухамедов, как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета "Нейтральный Туркменистан".

Открыл парад пограничный сторожевой катер Arkadag, за ним проследовали основные ударные силы ВМС - ракетные катера Edermen и Gaэratly. В парадном строю также прошли 10 сторожевых катеров. Как отметило издание, корабли предназначены для ведения боя с подводными, надводными и воздушными целями неприятеля, а также для поисково-спасательных операций, разведки и наблюдения за судами. Были показаны гидрографические корабли Umman и Asuda, используемые для исследования рельефа морского дна, подводной видео- и фотосъемки, изучения состава морской воды. Всего в смотре приняли участие около 30 кораблей и судов.

Как отмечает газета, Бердымухамедов отметил высокий уровень смотра национального флота на Каспийском море. Он подчеркнул, что государство продолжит уделять особое внимание укреплению материально-технической базы ВМС, повышению профессионализма военных моряков, обеспечению надежности и неприкосновенности морских рубежей.