Правительство в программе интенсивного садоводства снижает суммы субсидии и предоставляемой компенсации

Правительство внесло изменение в программу содействия интенсивного садоводства. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства 11 августа программу представил министр экономики Ваан Керобян.

Он отметил, что проектом с 1 января 2023 года предусмотрено снижение суммы субсидирования процентов по кредитам, предоставляемым в рамках программы, и суммы компенсации, предусмотренной для возведения садов.

«Эта программа проходит достаточно успешно, и вместо запланированных нами 1000 га интенсивных садов в прошлом году у нас были заявки на 1669,22 га, в этом году у нас есть заявка на 90 га. И это позволяет нам немного смягчить условия содействия, вместо предоставления 2-процентной эффективной процентной ставки по кредиту, теперь мы будем субсидировать чуть меньше и предоставлять 5-процентную эффективную процентную ставку по кредиту, а 50-% постоплаты спустить до 30 %», - заявил министр.