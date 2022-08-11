14 августа Армянская Апостольская Церковь отметит праздник Успения Богородицы: состоится церемония освящения винограда

14 августа Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Информационная система Первопрестола.

«В связи с этим днем Конгрегация Первопрестола примет участие в Священной Литургии в монастыре Святой Гаяне. Начало Святой Литургии - 11:00», - говорится в сообщении.

После окончания Святой Литургии на открытом алтаре Святого Трдата Первопрестола состоится церемония освящения винограда.