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14 августа Армянская Апостольская Церковь отметит праздник Успения Богородицы: состоится церемония освящения винограда

14 августа Армянская Апостольская Церковь отметит праздник Успения Богородицы: состоится церемония освящения винограда

14 августа Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Информационная система Первопрестола.

«В связи с этим днем Конгрегация Первопрестола примет участие в Священной Литургии в монастыре Святой Гаяне. Начало Святой Литургии - 11:00», - говорится в сообщении.

После окончания Святой Литургии на открытом алтаре Святого Трдата Первопрестола состоится церемония освящения винограда.
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