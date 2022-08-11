В Гюмри будет отмечаться Международный день молодежи
Гюмри приглашает всех 12 августа вместе отметить Международный день молодежи. Как сообщает «Арменпресс», Центр молодежных инициатив Гюмри в день праздника проведет ряд массовых мероприятий.
Руководитель проекта Мариам Карагезян рассказала «Арменпресс», что мероприятия, посвященные празднику, начнутся 11 августа с общественной информационной кампании. Волонтеры пройдут по разным кварталам города Гюмри, чтобы проинформировать жителей о Международном дне молодежи, поздравить прохожих, сообщить о предстоящих мероприятиях. Жители и гости города смогут сфотографироваться и получить свою фотографию в специальной рамке, оформленной в теме праздника.
На следующий день в Гюмрийском технологическом центре состоится «Неконференция» на темы: «Важность участия молодежи в политической жизни», «Защита личных данных», «Солидарность поколений», за которой последуют мастер-классы на разные темы в разных аудиториях с привлечением признанных и опытных специалистов в данной области. Позже состоится ЭКСПО-ярмарка, презентация образовательных возможностей и возможностей трудоустройства различных учебных заведений и компаний. Мероприятия завершатся неформальной развлекательной программой.С 2015 года Центр молодежных инициатив г. Гюмри проводит различные массовые мероприятия, посвященные Международному дню молодежи. «В этом году также, 12 августа, Гюмрийская общественная организация «Центр молодежных инициатив» в сотрудничестве с Армянским офисом Фонда ООН в области народонаселения, Информационным центром программ «Erasmus+ Youth», Европейским корпусом солидарности в Армении, Фондом «Инкубатор предприятий» и с Гюмрийским технологическим центром выступили с инициативой проведения ряда масштабных мероприятий», - заключила Мариам Карагёзян.
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