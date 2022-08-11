В Гюмри будет отмечаться Международный день молодежи

Гюмри приглашает всех 12 августа вместе отметить Международный день молодежи. Как сообщает «Арменпресс», Центр молодежных инициатив Гюмри в день праздника проведет ряд массовых мероприятий.

Руководитель проекта Мариам Карагезян рассказала «Арменпресс», что мероприятия, посвященные празднику, начнутся 11 августа с общественной информационной кампании. Волонтеры пройдут по разным кварталам города Гюмри, чтобы проинформировать жителей о Международном дне молодежи, поздравить прохожих, сообщить о предстоящих мероприятиях. Жители и гости города смогут сфотографироваться и получить свою фотографию в специальной рамке, оформленной в теме праздника.

На следующий день в Гюмрийском технологическом центре состоится «Неконференция» на темы: «Важность участия молодежи в политической жизни», «Защита личных данных», «Солидарность поколений», за которой последуют мастер-классы на разные темы в разных аудиториях с привлечением признанных и опытных специалистов в данной области. Позже состоится ЭКСПО-ярмарка, презентация образовательных возможностей и возможностей трудоустройства различных учебных заведений и компаний. Мероприятия завершатся неформальной развлекательной программой.

С 2015 года Центр молодежных инициатив г. Гюмри проводит различные массовые мероприятия, посвященные Международному дню молодежи. «В этом году также, 12 августа, Гюмрийская общественная организация «Центр молодежных инициатив» в сотрудничестве с Армянским офисом Фонда ООН в области народонаселения, Информационным центром программ «Erasmus+ Youth», Европейским корпусом солидарности в Армении, Фондом «Инкубатор предприятий» и с Гюмрийским технологическим центром выступили с инициативой проведения ряда масштабных мероприятий», - заключила Мариам Карагёзян.