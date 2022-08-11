Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы "заплатить цену" за поддержку Украины. Такое мнение выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в четверг интервью испанской газете El País, передает Арменпресс.

По его словам, "граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС". Глава дипломатии Евросоюза добавил, что ситуация вокруг Украины "напрямую затрагивает" Европу. "Все войны заканчиваются переговорами, - считает он. - То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров".

"Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений", - добавил Боррель. По его словам, страны юга Европы не должны демонстрировать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане. "Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа, - отметил он. - Мы (Испания - прим. ТАСС) можем стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому".