МИД РФ призвал соблюдать договоренности о прекращении огня в секторе Газа

МИД РФ призвал стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и соблюдать достигнутые на днях договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Радио Спутник» со ссылкой на РИА Новости.

«Москва серьезно обеспокоена новым всплеском насилия в зоне палестино-израильского конфликта. Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность и не предпринимать действий, способных подорвать соглашение о прекращении огня, достигнутое между сторонами 7 августа текущего года", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, обострение ситуации в регионе свидетельствует о необходимости скорейшего проведения конструктивных переговоров.