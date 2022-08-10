Время в Ереване: 11:07:36,   10 Август 2022

Берн и Киев завершили переговоры по представлению интересов Украины в России

Берн и Киев завершили переговоры по представлению интересов Украины в России

Швейцария договорилась с Украиной, чтобы интересы Киева в России представлял Берн.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в МИД страны.

"Украина выразила желание, чтобы Швейцария представляла ее интересы в России. Соответствующие переговоры завершены. Для вступления в силу данной договоренности Россия должна выразить свое согласие", — сообщили в швейцарском внешнеполитическом ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что страна с самого начала конфликта на Украине была готова предоставить сторонам свои добрые услуги, в частности, переговорную площадку, а также субстантивную и экспертную поддержку в ходе возможных переговоров.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]