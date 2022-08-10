По факту смерти военнослужащего Эрика Карсаяна возбуждено уголовное дело

В шестом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета РА проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств смерти военнослужащего Эрика Арменовича Гарсаяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Следственном комитете Республики Армения.

"Сообщение военнослужащего о нанесении ему огнестрельного ранения, по предварительным данным, получено 9 августа 2022 г.

Согласно полученной информации, рядовой Эрик Арменович Гарсаян, военнослужащий срочной службы N-й воинской части МО РА, получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, на огневой позиции—в результате выстрела из прикрепленного к нему автомата АКМ в районе его грудной клетки. В тот же день военнослужащий был доставлен в медицинский пункт, где была зафиксирована его биологическая смерть", - говорится в сообщении.

Согласно источнику,с учетом наличия законных оснований и причин для возбуждения уголовного дела, в соответствии со статьей 522 ч.1 УК РА, уголовное дело было возбуждено в Шестом гарнизонном следственном управлении Главного военного следственного управления Следственного комитета РА.

Отмечается, что следственная группа отбыла на место происшествия, проводятся неотложные и необходимые следственные и другие процессуальные действия.