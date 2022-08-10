В Кашатагском районе Арцаха начали эвакуировать памятники

В Кашатагском районе Арцаха начался процесс эвакуации памятников. С территории, прилегающей к Бердзорской церкви Сурб Амбарцум, также снимается хачкар, посвященный памяти жертв Геноцида армян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает общественная телекомпания Арцаха.

Согласно плану гражданской обороны, из Бердзора, Агавно и Неркин Сус эвакуируются не только жители, но и те культурные памятники, которые можно перевезти.

Координаторы эвакуации памятников отметили, что памятникамгрозит серьезная опасность уничтожения, поскольку еще в 2021 году президент Азербайджана заявил, что все новые памятники, построенные за эти 30 лет, подлежат уничтожению, а в случае остальных все армянские надписи должны быть стерты и уничтожены.

Судьба части эвакуируемых памятников уже уточнена, и они будут временно размещены во дворах других церквей.