С 12 по 25 августа в столице пройдет ММФ «Симфонический Ереван»

В столице Армении с 12 по 25 августа пройдет Международный музыкальный фестиваль "Симфонический Ереван".

Как сообщили Арменпресс в аппарате мэрии Еревана, музыкальный проект, инициированный Государственным симфоническим оркестром Армении и Европейским фондом поддержки культуры, реализуется при поддержке мэрии Еревана.

«Впервые будет проведено весьма интересное культурное мероприятие, которое станет частью культурной жизни Еревана. Уверен, что он вызовет большой интерес как у ереванцев, так и у туристов. Думаю, фестиваль может стать ежегодным", - сказал первый заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян.

«Фестиваль состоит из 14 концертов. В программу вошли произведения армянских и зарубежных композиторов: Моцарта, Шуберта, Шопена, Чайковского, Хачатряна, Мансуряна.

"Симфонический Ереван» соберет в Армении всемирно известных музыкантов. Вечера проведут дирижеры Даниил Райскин, Гергели Мадараш, Сергей Смбатян", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, целью фестиваля является не только предоставление качественной музыки, но и образовательная и культурная миссия —содействие распространению классической музыки.

«В этом фестивале также примут участие учащиеся общинных образовательно-культурных центров и музыкальных школ. Мы создадим возможность для наших детей пообщаться с известными музыкантами, приехавшими в Ереван на фестиваль, которые также проведут мастер-классы, что, я уверен, станет дополнительным стимулом», — подчеркивает Левон Ованнисян.

Отмечается, что фестиваль «Симфонический Ереван» также дает возможность развивать туризм нашей столицы в новом —музыкальном направлении.