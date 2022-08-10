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Министр обороны РА посетил Национальный исследовательский университет обороны МО

Министр обороны РА посетил Национальный исследовательский университет обороны МО

Министр обороны РА Сурен Папикян 10 августа посетил Национальный исследовательский университет обороны МО, принял участие в торжественной церемонии завершения первого потока магистерской учебной программы "Государственное и военное управление".

На мероприятии присутствовали руководитель и профессорско-преподавательский состав НИУО, слушатели образовательных программ, высокопоставленные гости, приглашенные эксперты.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, Сурен Папикян поздравил выпускников магистерской учебной программы, вручил дипломы и выразил уверенность, что полученные знания будут использованы во благо развития Вооруженных сил РА.

Согласно источнику, за торжественной церемонией последовала научная конференция "Влияние характера современных войн на реформы и развитие вооруженных сил РА". Министр обороны отметил важность темы и предложил, чтобы подобные профессиональные обсуждения стали периодическими.


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