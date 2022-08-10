Президент Арцаха принял группу родственников пропавших без вести военнослужащих
18:44, 10 Август 2022
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 августа принял группу родственников пропавших без вести военнослужащих.
Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, президент Арутюнян проинформировал присутствующих о шагах по выяснению судеб пропавших без вести в 44-дневной войне, ответил на их вопросы.
Во встрече приняла участие председатель Союза родственников пропавших без вести азатамартиков (ополченцев) Арцаха Вера Григорян.
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