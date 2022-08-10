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Президент Арцаха принял группу родственников пропавших без вести военнослужащих

Президент Арцаха принял группу родственников пропавших без вести военнослужащих

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 августа принял группу родственников пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, президент Арутюнян проинформировал присутствующих о шагах по выяснению судеб пропавших без вести в 44-дневной войне, ответил на их вопросы. 

Во встрече приняла участие председатель Союза родственников пропавших без вести азатамартиков (ополченцев) Арцаха Вера Григорян.


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