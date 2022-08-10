Президент Арцаха принял группу родственников пропавших без вести военнослужащих

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 10 августа принял группу родственников пропавших без вести военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, президент Арутюнян проинформировал присутствующих о шагах по выяснению судеб пропавших без вести в 44-дневной войне, ответил на их вопросы.

Во встрече приняла участие председатель Союза родственников пропавших без вести азатамартиков (ополченцев) Арцаха Вера Григорян.