Время в Ереване: 11:07:36,   10 Август 2022

США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон

США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон

США будет предоставлять Украине военное оборудование для защиты "сколько потребуется", как передает Арменпресс, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Латвию.

"США оказывали значительную помощь безопасности Украины. Но мы в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... Мы будем делать это, сколько потребуется", - сказал Остин. Трансляцию вел сайт Пентагона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы.

РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]