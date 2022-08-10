Торжественная присяга новобранцев ВС РА: в их рядах также первенец армяно- нигерийской семьи

В одной из воинских частей, охраняющих северо-восточные границы РА, состоялась торжественная церемония присяги.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны Республики Армения, отметив, что новобранцы, пополнившие ряды Вооруженных сил, поклялись служить с честью и самоотверженно защищать государственные границы. В этот символический день выступили высокопоставленные военные, родители военнослужащих, пожелав новобранцам безопасной и мирной службы.

Из фотографий, опубликованных Министерством обороны, видно, что среди новобранцев, давших торжественную клятву, также призванный в Армянскую армию 15 июляпервенец армяно-нигерийской семейной пары, принявшей в прошлом году решение о долгосрочном проживании в Армении.