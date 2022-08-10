СМИ: Лиз Трасс вызвала посла КНР для объяснений по тайваньскому вопросу

МИД Великобритании вызвал посла Китая Чжэн Цзэгуана для уточнения позиции Пекина на фоне ситуации вокруг Тайваня, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на главу британского МИД Лиз Трасс.

"Я отдала распоряжение вызвать китайского посла для объяснения действий его страны. В последние месяцы мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику в Пекине, которые угрожают миру и стабильности в регионе", – цитирует РИА Новости Трасс.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Администрация США заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал предупреждение президенту США Джо Байдену и подчеркнул, что "играющий с огнем рискует обжечься".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Китай обнародовал "Белую книгу" по поводу ситуации вокруг Тайваня.