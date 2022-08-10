В Батуми пройдет фестиваль молодежи
16:59, 10 Август 2022
Фестиваль молодежи пройдет в черноморском городе Батуми 12 августа по случаю Международного дня молодежи, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении организаторов.
Международный день молодежи ежегодно отмечается12 августа. Праздник был учрежден Организацией объединенных наций (ООН) для признания ключевой роли молодежи в современном обществе.
Мероприятия в Батуми пройдут на территории знаменитого здания в форме осьминога. Гостей фестиваля ждет живая музыка, аттракционы, инсталляции, спортивные активности и многое другое. На мероприятии выступят известные грузинские группы LOUDSPEAKERS и BEDFORD FALLS, а также диджей.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм