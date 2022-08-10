Более 1 тыс. пожарных и 11 летательных аппаратов борются с пожарами на юго-западе Франции

Более 1 тыс. пожарных, девять самолетов и два вертолета привлечены для тушения лесных пожаров на юго-западе Франции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду глава МВД страны Жеральд Дарманен в своем Twitter.

"Для борьбы с огнем, который возобновился в департаментах Жиронда и Ланды и уже уничтожил более 6 тыс. гектаров леса, я принял решение усилить группировку пожарных, - написал Дарманен. - В борьбе с огнем участвуют более 1 тыс. пожарных, 9 самолетов и 2 вертолета, которые оборудованы системами для сброса воды".

Как уточнили в префектуре Жиронды, из-за угрозы распространения огня эвакуировано около 6 тыс. человек.

По данным телеканала BFM, огонь уже уничтожил 16 домов. О тяжелой ситуации осведомлен президент Франции Эмманюэль Макрон, который "получает доклады каждые два часа", уточнил телеканал.

Распространению пожара способствуют жаркая погода и ветер.

С начала года огонь уничтожил более 47 тыс. гектаров леса, "что является рекордным показателем для Франции за последние 15 лет". Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в 2019 году, когда пожары уничтожили более 43,5 тыс. гектаров леса, уточняет BFM.