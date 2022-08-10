Дания направит 130 инструкторов в Британию для обучения украинских военных

130 датских военных инструкторов отправятся в ближайшее время в Великобританию для обучения там украинских военнослужащих. Об этом в интервью газете Jyllands-Posten сообщил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

Саму учебную программу организуют британские военные. Она рассчитана на подготовку солдат "без или с ограниченным боевым опытом",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Датское правительство выделило на нее 100 млн датских крон ($15,1 млн).

По словам Бёдскова, обсуждается вопрос обучения украинцев и в самой Дании.

"В первую очередь, мы предложим подготовку украинских командиров - консультации и наставления. Одновременно мы начнем с Украиной диалог о расширении и укреплении ее территориальной обороны", - рассказал министр обороны.