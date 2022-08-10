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Движение на межгосударственной автодороге Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница с Ираном восстановлено

Движение на межгосударственной автодороге Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница с Ираном восстановлено

Движение на участке  341- 342 км межгосударственной автодороги М-2: Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Исламской Республики Иран восстановлено.

Как сообщает «Арменпресс», ранее Дорожный департамент сообщил, что вследствие переворота транспортного средства с прицепом движение на указанном участке межгосударственной дороги было нарушено.
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