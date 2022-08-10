Эмбарго ЕС и Великобритании на поставки угля из РФ вступит в силу 10 августа

Запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в ЕС из России вступает в силу со среды, 10 августа.

Также запрет на импорт угля из РФ с 10 августа вводит Великобритания.

Эмбарго на поставки угля в ЕС из России было введено в рамках пятого пакета санкции в отношении РФ. "Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других твердых ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года", - отмечалось в документе ЕС.

Согласно пресс-релизу ЕС, ежегодный объем импорта угля в страны союза составляет 8 млрд евро (на поставки из РФ приходится примерно половина этой суммы),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Добыча угля в России за шесть месяца этого года примерно соответствует уровню прошлого года, сообщал в середине июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Минэнерго сообщало, что в соответствии с негативным прогнозом, рассчитанным с учетом вступления в силу полного эмбарго ЕС на ввоз угля из России, добыча угля в РФ по итогам 2022 года может сократиться на 17% по сравнению с результатом 2021 года, до 365,1 млн тонн. Экспорт может снизиться на 30%, до 156 млн тонн.