Нарушено движение на одном из участков межгосударственной дороги Ереван-Ерасх- Горис-Мегри-граница с Ираном
11:04, 10 Август 2022
В результате переворота транспортного средства с прицепом нарушено движение на 341-342 км межгосударственной автодороги М-2: Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Исламской Республики Иран. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Дорожном управлении, отметив, что проводятся работы по выводу перевернувшегося автомобиля с дороги.Принимаются меры по восстановлению проходимости автодороги.
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