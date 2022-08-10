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СМИ: прокуратура обыскала резиденцию президента Перу

СМИ: прокуратура обыскала резиденцию президента Перу

Сотрудники прокуратуры Перу провели обыск во Дворце правительства, который является официальной резиденцией президента Педро Кастильо, с целью задержать сестру его супруги по подозрению в коррупции. Об этом во вторник сообщает местная радиостанция Erepepe.

Отмечается, что Йенифер Паредес разыскивается по подозрению в коррупции и торговле влиянием, наносящей ущерб государству. Сотрудники ведомства не обнаружили Паредес в резиденции лидера страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правоохранители объявили 27-летнюю родственницу президента в розыск после появления в интернете видео, на котором она, предположительно, убеждает жителей одного из населенных пунктов республики согласиться на реализацию проекта систем очистки воды. 


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