Европейские индексы - 09-08-22
МОСКВА, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 9 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.12% и составил 13534.97 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.53% и составил 6490.00 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7488.15 пункта, а российский RTSI вырос на 3.02% и составил 1116.28 пункта.
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