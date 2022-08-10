Цены на цветные металлы - 09-08-22

ЛОНДОН, 10 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 9 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.84% и составила 2490.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.06% и составила 7983.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.12% и составила 2165.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.57% и составила 21561.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.52% и составила 24426.00 долларов США, цена на цинк выросла на 2.64% и составила 3536.50 долларов США, цена на молибден выросла на 2.34% и составила 31812.67 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 49445.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.