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Спасатели вывели на берег Севана двух граждан РФ

Спасатели вывели на берег Севана двух граждан РФ

В областной центр кризисного управления Гегаркуника 9 августа в 17:20 часов поступила информация о том, что дежурные на 1-м общественном пляже озера Севан спасатели заметили велолодку на расстоянии около 1,5-2 км от берега. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  спасатели вывели на берег граждан РФ В. Ч. (2001 г. р.), С. Н. (1984 г. р.) и велолодку.


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