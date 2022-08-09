Спасатели вывели на берег Севана двух граждан РФ

В областной центр кризисного управления Гегаркуника 9 августа в 17:20 часов поступила информация о том, что дежурные на 1-м общественном пляже озера Севан спасатели заметили велолодку на расстоянии около 1,5-2 км от берега.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, спасатели вывели на берег граждан РФ В. Ч. (2001 г. р.), С. Н. (1984 г. р.) и велолодку.