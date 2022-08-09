В зоне ответственности миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано. МО РФ

Российский миротворческий контингент продолжает выполнять поставленные перед ним задачи в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Миротворцы РФ на двадцати семи наблюдательных пунктах проводят круглосуточный мониторинг ситуации и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Отмечается, что нарушений в зоне ответственности миротворческого контингента РФ не зафиксировано.

"С целью обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов регулярное взаимодействие с генеральными штабами Вооруженных Сил Азербайджана и Армении сохраняется", - говорится в сообщении.