Канадский сенатор осудил агрессию Азербайджана
19:11, 9 Август 2022
Канадский сенатор от Квебека Лео Гусакос осудил агрессию Азербайджана, призвав Канаду и международное сообщество строго осудить ее.
Как передает Арменпресс, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Нападение Азербайджана на народ Арцаха – последнее нарушение соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года. Я обеспокоен возобновившейся агрессией Азербайджана и призываю Канаду и международное сообщество строго осудить ее", - написал он.
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