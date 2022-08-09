На Международных Кадетских играх сборная МО РА пока вторая

Делегация Министерства обороны РА в Санкт-Петербурге принимает участие в Международных кадетских играх с 4 по 12 августа под эгидой Международного совета по военному спорту (CISM).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, армянские спортсмены-военнослужащие зафиксировали высокие показатели в различных видах соревнований. В частности, золотые медали завоевали Артур Барсегян (плавание, баттерфляй) и Гор Бегларян (легкая атлетика, прыжки в длину). Серебряную медаль завоевал Ерванд Мкртчян (легкая атлетика, бег на 800 м), Размик Мкртчян завоевал бронзовую медаль (легкая атлетика, бег на 100 м).

Согласно источнику, сборная команда МО РА в командном зачете среди 20 стран пока занимает 2-е место.