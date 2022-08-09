Связь между Азербайджаном и Нахичеваном будет установлена через Иран. Азербайджанские СМИ

Связь между Азербайджаном и Нахичеваном будет установлена через территорию Ирана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

"Для связи с Нахичеваном у Азербайджана есть альтернативный путь через реку Аракс — в обход Армении. С этой целью, согласно договоренности с Ираном, Баку уже начал строительство первого моста через реку Аракс", - отметил министр.