Министр ОНКС РА принял министра культуры и по делам молодежи Иракского Курдистана

Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян 9 августа принял делегацию, возглавляемую министром культуры и по делам молодежи Иракского Курдистана Мухаммадом Саидом Али.

Как передали Арменпресс из МОНКС, на встрече присутствовали заместители министра ОНКС Ара Хзмалян, Альфред Кочарян, а также представители Министерства культуры Иракского Курдистана.

Делегация, возглавляемая министром культуры и по делам молодежи Иракского Курдистана, в эти дни посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберда, воздав дань уважения памяти жертв Геноцида армян, побывала также в Музее истории Армении, Национальной галерее, Матенадаране, храме Гарни и Гегардаванке.

Министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян приветствовал гостей и подчеркнул, что исторические и культурные связи между армянским и курдским народами берут начало с древних времен, они обусловлено традиционными и дружественными связями наших двух народов. Министр выразил готовность углублять и расширять взаимовыгодное и многоотраслевое сотрудничество с Автономным районом Иракского Курдистана.

«Рады приветствовать вас и готовы выйти в практическую область деятельности, обсудив перспективы реализации совместных проектов. Я знаю, что Вы посетили Мемориал Цицернакаберд. Благодарю Вас за справедливую позицию. Я также благодарен за ту поддержку, которую автономия Иракского Курдистана оказала Армении в ходе 44-дневной Арцахской войны", - сказал Ваграм Думанян.

Выразив благодарность за прием, министр культуры и по делам молодежи Иракского Курдистана Мухаммад Саид Али подчеркнул, что два народа имеют ряд общих черт, ценностей и больший потенциал для сотрудничества.

Стороны высоко оценили вклад армянской общины Иракского Курдистана в общественную и культурную жизнь автономии, а также в укрепление дружбы двух народов.

Ваграм Думанян также высоко оценил сотрудничество Матенадарана и Музея ассирийского наследия Эрбиля по модернизации и реставрации рукописей. «Уверен, что взаимные инициативы сотрудничества могут быть реализованы и в сфере сохранения и реставрации древних рукописей, начало которой уже положено в 2021 г. в рамках программы в Научно-исследовательском институте древних рукописей им. Месропа Маштоца в сентябре, в которой приняли участие специалисты действующего в Эрбиле Центра оцифровки восточных рукописей.

Мухаммад Саид Али отметил, что в деле восстановления поврежденных и затем спасенных «Исламским государством» рукописей поддержку им окажут специалисты Матенадарана.

Министр ОНКС также поблагодарил власти Иракского Курдистана за выделение здания для создания армянского культурного центра в средневековой крепости Эрбиля. «Я дорожу началом деятельности культурного центра и уверен, что он сыграет большую роль, будет способствовать диалогу цивилизаций».

В целях развития сотрудничества между двумя народами и повышения уровня знаний армянская сторона предложила рассмотреть вопрос об организации семинаров и круглых столов в Армении и Иракском Курдистане, а также обеспечить участие в культурных фестивалях и выставках, проводимых в обеих странах.

Стороны выразили уверенность, что подобные визиты станут дополнительным стимулом для укрепления и углубления дружественных связей между нашими народами.